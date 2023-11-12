Эффект домино? Экс-главком НАТО призвал Киев признать утрату территорий

Время пришло — Киеву стоит смириться с утраченными территориями, по крайней мере, «на время». С таким заявлением выступил экс-главнокомандующий ВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в интервью агентству Bloomberg, отметив, что завершение украинского конфликта может пойти по корейскому сценарию.