«Сез хатын-кыз булып киенгәнсез дип торам» - Җәвит Шакиров «туганын» тапкан

Җәвит Шакиров социаль челтәрләр аша үзенә ике тамчы су кебек охшаш ханымны тапкан. «Туганы»ның видеосын үзенең сәхифәсенә дә урнаштырган.
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