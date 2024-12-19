Боец ВСУ Шинкарев: русскоязычных жителей Курской области приказали расстреливать Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григорий Шинкарев раскрыл, какой приказ дало командование военнослужащим в отношении жителей Курской области.
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