Иркутск лидирует по росту цен на вторичное жилье в Сибири

В феврале 2025 года цены на квартиры на вторичном рынке Иркутска значительно выросли. Аналитики «Яндекс Недвижимости» зафиксировали медианную стоимость квадратного метра в 130 тысяч рублей, что на 2,6% выше, чем в январе.