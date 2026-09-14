В квартире на Обуховской Обороны нашли тела двух семилетних детей

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти двух семилетних детей. Следственные органы возбудили уголовное дело.
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