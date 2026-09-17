Суд освободил дальнобойщиков, из чьих фур запускали дроны по аэродромам

Главный Региональный Мосгорсуд 16 сентября освободил из-под стражи четверых дальнобойщиков, обвиняемых в причастности к атакам беспилотников на военные аэродромы.
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Свежие комментарии
- ТМ Госдума "съедает"...
- Госдума "съедает"...
- М Госдума "съедает"...
Ну ладно фуры с домами... А как дроны на боевом взводе попали в эти дома...? Тоже ни кто не видел ?!
Дело не закрыто, обвинения с них не сняты.. Будут виноваты-посодют. Там много чего еще выяснять надо. Обьявлен в розыск хозяин артём тимофеев, жена его тоже фигурирует в деле, закладка была в разборные конструкции домов на складах еще. он с 404, успел сбежать ещё до инцидента. так что работы следакам много