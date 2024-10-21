Вот, это мы понимаем – идеальное совпадение: в понедельник отмечается День козла. Животинки тут не причем, просто понедельник бесит:) Отставим болтовню (хотя сегодня можно и нужно отметить День болтуна) и разбираем праздники на 21 октября: ✅День разноцветных зонтов – вот что гарантированно подарит улыбку, когда на улице дождь и в толпе серых зонтов обнаружится условный оранжевый или в веселенький цветочек ✅ День деловых женщин в России – примем к сведению и запишем себе на будущее ✅ День очистки виртуального рабочего стола – если вы давно планировали разобрать файлики и привести в порядок ноутбук/комп, ловите момент Из полезного и всегда актуального – День яблока, День "Проверьте свои лекарства" (ревизию в аптечке провели к зиме?), Праздник разума (который когда-нибудь все же победит), День гигиены зубов.