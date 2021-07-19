Мощная машина: за рубежом оценили новый истребитель РФ

Комментарии зрителей ролика можно выразить тремя фразами: в России научились делать мощный интригующий пиар своей боевой технике; поскорее бы презентация; мощная машина, ждем у себя.
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