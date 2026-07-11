Украинская армия создаст новые механизированные бригады на севере

Командование ВСУ создаёт новые механизированные и артиллерийские бригады, включая 50-ю и 76-ю. Их планируют разместить на севере Украины, с возможным формированием нового армейского корпуса с собственным штабом в ближайшем будущем.
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