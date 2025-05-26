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Вагенкнехт назвала безответственным решение Мерца по поставкам оружия Киеву

Вагенкнехт назвала безответственным решение Мерца по поставкам оружия Киеву

Немецкий политик и лидер объединения «Союз СарыВагенкнехт» Сара Вагенкнехт назвала безответственным решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия.

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