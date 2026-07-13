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Лебедев об отказе «Родины» от логотипа от его студии: «Любой клиент вправе оплатить банкет в нашем ресторане, а потом передумать и пойти на вокзал за размороженной шаурмой»

Артемий Лебедев отреагировал на решение « Родины » отказаться от логотипа, который для клуба разработала его студия.

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