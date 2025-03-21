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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский сделал 49-й шатаут в НХЛ. Он на 2-м месте среди российских вратарей по их числу, до Набокова – 10 игр на ноль

Вратарь «Флориды» отразил все 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:0 ОТ).

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