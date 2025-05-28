Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил артиллерийские орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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