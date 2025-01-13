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Царьград

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Деньги - таджикам. А русские сами справятся? Бюджет трясут - Пинчук сформулировал жёстко

Деньги - таджикам. А русские сами справятся? Бюджет трясут - Пинчук сформулировал жёстко

Проекты, нацеленные на помощь так называемым братским республикам, следует реализовать, когда свои задачи решены целиком и полностью.

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Комментарии
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Амара Карпова
Пинчук молодец👍это позорище🤬
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18 час.
НК
Наталья Котельникова
Всё для того, чтобы спереть побольше.
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13 час.
ГЛ
Галина Лаврова
А больным детям собираем помощь , чтобы они могли жить отдайте эти деньги детям чтобы им могли сделать опирацию
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9 час.

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