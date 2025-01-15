Арестованный с третьей попытки президент Южной Кореи заявил о разрушении закона в стране

Об аресте временно отстраненного, но действующего президента Южной Кореи, стало известно 15 января. Сам лидер страны Юн Сок Ёль назвал это "добровольной явкой".
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