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100 советов

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Свежие комментарии

Передозировка счастья: что такое серотониновый синдром и чем он опасен

Передозировка счастья: что такое серотониновый синдром и чем он опасен

О пользе серотонина говорить можно много и долго, его не зря называют «гормоном счастья». Он регулирует эмоциональный фон, тревожность, улучшает настроение, влияет на качество сна, снижает уровень стресса и даже помогает организму восстановиться после отравления.

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