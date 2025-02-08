Передозировка счастья: что такое серотониновый синдром и чем он опасен

О пользе серотонина говорить можно много и долго, его не зря называют «гормоном счастья». Он регулирует эмоциональный фон, тревожность, улучшает настроение, влияет на качество сна, снижает уровень стресса и даже помогает организму восстановиться после отравления.
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