Дума Югры соберется в закрытом формате

В распоряжении о созыве Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры протокольно перечислены формальные вопросы повестки, но внимание общественности к внеочередному собранию приковано в связи с резонансом вокруг депутата Таги-Заде.
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