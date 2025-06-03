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Бизнес журнал. Урал

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Дума Югры соберется в закрытом формате

Дума Югры соберется в закрытом формате

В распоряжении о созыве Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры протокольно перечислены формальные вопросы повестки, но внимание общественности к внеочередному собранию приковано в связи с резонансом вокруг депутата Таги-Заде.

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