Израиль организует вывозные рейсы из ОАЭ после теракта на борту FlyDubai

Вечером 30 сентября 2026 года на борту рейса FlyDubai FZ1073, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, произошёл беспрецедентный инцидент: второй пилот, гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, напал на капитана, гражданина Индии Смита Маччхара, используя топор для аварийных ситуаций .