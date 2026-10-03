Израиль организует вывозные рейсы из ОАЭ после теракта на борту FlyDubai

Вечером 30 сентября 2026 года на борту рейса FlyDubai FZ1073, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, произошёл беспрецедентный инцидент: второй пилот, гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, напал на капитана, гражданина Индии Смита Маччхара, используя топор для аварийных ситуаций .
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