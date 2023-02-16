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Тен Хаг о матче с «Барсой: «МЮ» доминировал, играя с первой командой Испании на выезде. Должны были забивать минимум 5 голов»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Барселоной» (2:2). «Вы встречаетесь с первой командой в Испании на выезде и так доминируете.

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