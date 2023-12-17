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Посылать заблаговременно: работа МИД на упреждение

Посылать заблаговременно: работа МИД на упреждение

Вообще, МИД России и ряда других стран самое время запустить кампанию под девизом «В странах запада неправильная демократия».

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Россия, через несколько лет....
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5 час.
Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=Y7M-jd7SUuA
мега прикол, обезьяны убегают на кабане, неуловимые мстители
YouTube
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5 час.
Liudmila Kosteley
Россия СТО лет назад https://www.youtube.com/watch?v=m56eYaUYVkQ&amp;t=27s
Полная версия песни, не вошедшая в фильм "Новые приключения неуловимых"
YouTube
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5 час.

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