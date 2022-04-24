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Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Минеральное в ДНР

ВСУ за полчаса обстреляли три населенных пункта: Горловку, Ясиноватую и Минеральное, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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