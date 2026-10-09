Более 9 тысяч сахалинцев составили резюме для поиска работы с начала года

На Сахалине растет интерес к поиску работы через цифровые сервисы. С начала 2026 года жители региона разместили на портале «Работа в России» 9199 резюме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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