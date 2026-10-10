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Царьград

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В Челябинской области 10 октября воздух прогреется до +17

В Челябинской области 10 октября воздух прогреется до +17

В Челябинской области 10 октября ожидается ясная погода без существенных осадков, дневная температура поднимется до +12…+17 градусов при южном ветре 4–9 метров в секунду.

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