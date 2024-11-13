Военный эксперт Литовкин предупредил, что польская ПРО будет угрожать России «Томагавками»

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Военный эксперт Виктор Литовкин выразил опасения по поводу возможности загрузки крылатых ракет «Томагавк» в американские установки противоракетной обороны в Польше, что представляет серьезную угрозу безопасности России.
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