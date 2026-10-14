Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов заявил, что не стоит восхищаться российским полузащитником Алексеем Батраковым, который в матче второго тура общего группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» оформил гол.