В Московской области вечером 16 октября и в первой половине дня 17 октября на отдельных участках дорог видимость снизится до 100–500 метров, поэтому водителям рекомендуют использовать противотуманные фары и держать увеличенную дистанцию.
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