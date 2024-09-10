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Преподаватель Левин: пауза после школы может стать лучшим решением

Преподаватель Левин: пауза после школы может стать лучшим решением

Непоступление в вуз может казаться концом света, причем как для школьника, которому свойственен максимализм в силу особенностей возраста, так и для родителей, которые воспринимают результат как личный проигрыш.

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