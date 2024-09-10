Преподаватель Левин: пауза после школы может стать лучшим решением

Непоступление в вуз может казаться концом света, причем как для школьника, которому свойственен максимализм в силу особенностей возраста, так и для родителей, которые воспринимают результат как личный проигрыш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии