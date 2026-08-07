Блокада одесских портов: Украине грозят проблемы с индийскими лекарствами и китайскими комплектующими для военного производства

Из-за блокады одесских портов более всего пострадает китайский импорт на Украину. Об этом в эфире канала «Новости live» заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».