Расчет БПЛА поразил позицию ПТУР и наблюдательный пункт ВСУ на кураховском направлении

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск поразил позицию противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) и наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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