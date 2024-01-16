В порту Антверпена заявили, что из-за конфликта в Красном море вырастут тарифы

Из-за конфликта в Красном море резко вырастут тарифы на морские торговые перевозки. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе руководства порта Антверпена, крупнейшего порта Бельгии и одного из ключевых портов Северной Европы.
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