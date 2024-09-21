17 беспилотников сбили на Крымом и Азовским морем

Всего за прошедшую ночь силы ПВО России сбили 101 БПЛА над регионами и Азовским морем. Фото: Минобороны РоссииНочью дежурными средствами ПВО над Крымом уничтожен один беспилотник и 16 — над акваторией Азовского моря, — сообщили в Минобороны РФ.