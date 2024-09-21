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Крымское информационное агентство

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17 беспилотников сбили на Крымом и Азовским морем

17 беспилотников сбили на Крымом и Азовским морем

Всего за прошедшую ночь силы ПВО России сбили 101 БПЛА над регионами и Азовским морем. Фото: Минобороны РоссииНочью дежурными средствами ПВО над Крымом уничтожен один беспилотник и 16 — над акваторией Азовского моря, — сообщили в Минобороны РФ.

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