17 беспилотников сбили на Крымом и Азовским морем

Всего за прошедшую ночь силы ПВО России сбили 101 БПЛА над регионами и Азовским морем. Фото: Минобороны РоссииНочью дежурными средствами ПВО над Крымом уничтожен один беспилотник и 16 — над акваторией Азовского моря, — сообщили в Минобороны РФ.
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