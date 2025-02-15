The Sinking City Remastered получила возрастной рейтинг на Тайване для PS5 и Xbox Series Редакц...

The Sinking City Remastered получила возрастной рейтинг на Тайване для PS5 и Xbox SeriesРедакция портала Gematsu обнаружила, что регулирующие органы Тайваня присвоили возрастной рейтинг приключенческому экшену The Sinking City Remastered для консолей PS5 и Xbox Series.
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