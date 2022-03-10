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Обидчик «Зенита» «Бетис» проиграл дома «Айнтрахту» в матче 1/8 финала ЛЕ

Обидчик «Зенита» «Бетис» проиграл дома «Айнтрахту» в матче 1/8 финала ЛЕ

Футбол , 09 мар, 22:48  0  «Бетис», выбивший из Лиги Европы «Зенит», уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/8 финала Испанский «Бетис», ранее выбивший из еврокубков петербургский «Зенит», потерпел домашнее поражение от немецкого «Айнтрахта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Футболист «Айнтрахта» Филип Костич (Фото: globallookpress) Испанский «Бетис», выбивший петербургский «Зенит» из нынешнего розыгрыша Лиги Европы по футболу, потерпел на своем поле поражение от немецкого «Айнтрахта» в первом матче 1/8 финала турнира.

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