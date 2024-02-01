«Интер» Месси играет с «Аль-Насром» без Роналду, а вы можете получить крутые подарки от Winline: приставку, футболки легенд или годовую подписку на Okko

«Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду проведут товарищеский матч в Эр-Рияде. Криштиану Роналду не примет участия в игре – он восстанавливается от травмы, из-за этого «Аль-Наср» перенес матчи с «Шанхаем» Слуцкого и «Ханчжоу Гринтаун».