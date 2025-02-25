Рудовые резервы: ЕС проигрывает в гонке за редкоземельные металлы

Евросоюз не сможет добиться суверенитета в добыче и обработке редкоземельных металлов к 2030 году. Сейчас Брюссель выступает в этой сфере в роли догоняющего, сказал «Известиям» председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов.