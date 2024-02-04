Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины перенесут во Львов

После наступления российской армии столицу Украины могут перенести из Киева во Львов. Таким предположением бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен поделился в статье для Weapons and Strategy.
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