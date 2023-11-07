00:00:00 Запуск Вечного Двигателя• Уральские атомщики добились запуска реактора БН-800, который превращает отходы ядерной промышленности в топливо.
Реактор БН800 превращает "свалку ядерных отходов" в топливо технологии замкнутого ядерного цикла
Комментарии
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VG
Vasily Golov
БН-600 - реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением бассейнового типа на Белоярской атомной электростанции. Обеспечивает 560 МВт электроэнергии в энергосистеме Среднего Урала. Эксплуатируется с 1980 года. БН-800 - реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением на Белоярской атомной электростанции. Он вырабатывает 880 МВт электроэнергии и начал вырабатывать электроэнергию в октябре 2014 года. Он вышел на полную мощность в августе 2016 года.
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2 д.
СК
Сергей Кашапов
УРА, ЭТО РАДУЕТ!!!
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1 д.
Борис Виленский
Это хорошая новость, давно ждал, когда созреют.
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17 час.
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