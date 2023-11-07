Реактор БН800 превращает "свалку ядерных отходов" в топливо технологии замкнутого ядерного цикла

VG

Vasily Golov

БН-600 - реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением бассейнового типа на Белоярской атомной электростанции. Обеспечивает 560 МВт электроэнергии в энергосистеме Среднего Урала. Эксплуатируется с 1980 года. БН-800 - реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением на Белоярской атомной электростанции. Он вырабатывает 880 МВт электроэнергии и начал вырабатывать электроэнергию в октябре 2014 года. Он вышел на полную мощность в августе 2016 года.