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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бивол проведет автограф-сессию на «Газпром Арене» перед матчем «Зенита» с ЦСКА

5 сентября в рамках «Фан-променада» «Зенита» и бренда G-Energy пройдет автограф-сессия и встреча болельщиков с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

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