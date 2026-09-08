В Рязани планируют установить памятный знак «РЯЗСЕЛЬМАШ»

Знак будет представлять собой композицию из трех объемных квадратных колец из полированной нержавеющей стали, высотой не менее 2,2 метров.
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