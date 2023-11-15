Премьер Эстонии хочет возглавить НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас согласна на пост генсека НАТО, чтобы бороться с Россией. Во время саммита Politico Defense Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассмотрели в качестве кандидата на должность генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга.
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