Премьер Эстонии хочет возглавить НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас согласна на пост генсека НАТО, чтобы бороться с Россией. Во время саммита Politico Defense Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассмотрели в качестве кандидата на должность генсека НАТО после ухода Йенса Столтенберга.