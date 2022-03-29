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Сэвилл – самая низкорейтинговая четвертьфиналистка в истории турнира в Майами

Австралийка Дарья Сэвилл в Майами обыграла Лючию Бронцетти (5:7, 6:4, 7:5) и вышла в четвертьфинал. Сэвилл сейчас занимает 249-ю строчку рейтинга.

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