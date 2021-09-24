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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» полицейские и представители общественности посещают студенческие общежития

В целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также выявления фактов жестокого обращения с детьми, с 20 по 30 сентября на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

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