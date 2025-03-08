Трамп раскрыл, сколько биткоинов находится в распоряжении правительства

Трамп: американское правительство располагает примерно 200 тысячами биткоинов Правительство Соединенных Штатов имеет около 200 тысяч биткоинов, заявил американский лидер Дональд Трамп на проводимом в Белом доме форуме, посвященном криптовалютам.
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