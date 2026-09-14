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В РПЦ объснили, как венчание может изменить демографию в России

В РПЦ объснили, как венчание может изменить демографию в России

В РПЦ заявили, что возрождение традиции венчания способно стать инструментом улучшения демографической ситуации.

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