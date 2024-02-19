Генпрокуратура требует вернуть государству Ивановский завод

Ведомство считает приватизацию завода незаконной.фото: duma.gov.ru--> Приватизация Ивановского завода тяжелого машиностроения (ИЗТС) проходила не по законной процедуре, а значит Россия не передавала право собственности, считает Генпрокуратура.
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