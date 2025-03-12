Страной-гостем Международного экономического форума в Петербурге станет Бахрейн

Государства активно сотрудничают в разных сферах Королевство Бахрейн получило статус страны-гостя Петербургского международного экономического форума 2025 года, который состоится с 18 по 21 июня, рассказали в «Росконгрессе».
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