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Правительство Китая отвергло призывы миллиардеров из технологической отрасли к замедлению развития ИИ

Правительство Китая отвергло призывы миллиардеров из технологической отрасли к замедлению развития ИИ

МИД КНР ответил на одной фразой: Пекин не видит причин для паузы и продолжит «открытое инклюзивное развитие ИИ во благо всех» Пока западные миллиардеры — Дарио Амодеи, Сэм Альтман и Илон Маск, — координируют призывы к замедлению разработки искусственного интеллекта, в Пекине на это практически не обратили внимания.

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