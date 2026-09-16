Правительство Китая отвергло призывы миллиардеров из технологической отрасли к замедлению развития ИИ

МИД КНР ответил на одной фразой: Пекин не видит причин для паузы и продолжит «открытое инклюзивное развитие ИИ во благо всех» Пока западные миллиардеры — Дарио Амодеи, Сэм Альтман и Илон Маск, — координируют призывы к замедлению разработки искусственного интеллекта, в Пекине на это практически не обратили внимания.