Минздрав Газы: число погибших при ударах по анклаву с пятницы выросло до 193

Количество погибших при ударах по территории сектора Газа с пятницы увеличилось до 193. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство здравоохранения палестинского анклава.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии