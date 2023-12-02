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Минздрав Газы: число погибших при ударах по анклаву с пятницы выросло до 193

Минздрав Газы: число погибших при ударах по анклаву с пятницы выросло до 193

Количество погибших при ударах по территории сектора Газа с пятницы увеличилось до 193. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство здравоохранения палестинского анклава.

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