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Надёжность электромобилей растёт, но батареи остаются слабым звеном

Надёжность электромобилей растёт, но батареи остаются слабым звеном

Электромобили становятся всё более надёжными, но пока не могут догнать своих бензиновых собратьев. Это показало исследование агентства Consumer Reports, данные которого проанализировали журналисты портала 32CARS.

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