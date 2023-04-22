Назад в прошлое. В Барнауле прошла библионочь

В библиотеке имени Шишкова библионочь в этом году приурочена к их 135-летию. Поздравить библиотеку собрались несколько сотен человек Фото: Алина Богомолова 21 апреля в Барнауле прошла ежегодная библионочь, которая так полюбилась жителям города.